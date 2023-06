"MEDA: Torna "Oratori Sicuri" per formare animatori e responsabili"

Domenica torna il progetto “Oratori Sicuri – un sistema per fare la differenza”, ideato dal Gruppo Giovanile di Avis Meda. Appuntamento dalle 9.30 alle 18.30 all’oratorio Santo Crocifisso. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli animatori e i responsabili degli oratori estivi della città in una giornata di formazione sulle grandi emergenze sanitarie e sui piccoli incidenti quotidiani che possano verificarsi. Diverse sessioni per più di un centinaio di partecipanti: dalla teoria su malori e traumi alle pratiche di rianimazione e disostruzione delle vie aeree, alle attività di potenziamento delle capacità di comunicazione e lavoro in gruppo. Sarà insegnato il Protocollo dell’Emergenza Sanitaria in Oratorio, creato per questo contesto da Avis Meda, declinato in una versione per gli animatori ed una per i responsabili, fra loro integrate.