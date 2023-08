Meda, spacciava droga sul sagrato della chiesa: carabinieri fermano un pusher di 27 anni

Un giovane di 27 anni di origine pachistana è stato denunciato dai carabinieri di Meda per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato trovato con diverse dosi di hashish davanti al santuario del Santo Crocifisso. Mercoledì pomeriggio una pattuglia di carabinieri, durante un servizio di pattugliamento, nel percorrere la piazza Vittorio Veneto, ha visto il ragazzo straniero seduto sul sagrato della chiesa. I militari si sono insospettiti quando hanno notato che lo straniero era piuttosto teso e pareva nervoso alla vista della gazzella che si stava avvicinando.

A quel punto gli uomini dell'Arma hanno deciso di fermarsi per un controllo. Dalla centrale è emerso che il giovane era un operaio 27enne di origine pakistane, da tempo in Italia, con vari precedenti come spacciatore. Dal momento che il 27enne, era già noto come pusher, i carabinieri hanno quindi deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale.

La perquisizione sul pakistano hanno permesso di rinvenire nascosti in una tasca interna di uno zainetto 12 grammi di hashish suddivisi in varie dosi, ragione per cui il 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.