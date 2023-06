Meda, maltrattava moglie e figli: arrestato imprenditore di 48 anni

Meda, 11 giugno 2023 – I carabinieri del Comando Stazione di Meda hanno arrestato un 48enne di origini siciliane ma da tempo residente in Brianza in esecuzione di una condanna a due anni di reclusione emessa dal Tribunale di Monza per il reato di maltrattamenti aggravati commessi contro la ex convivente, una 43enne della provincia di Como, e dei figli, tutti minori all’epoca dei fatti.

L’inizio della serie di episodi violenti risale al 2013 quando l’uomo aveva cominciato ad assumere sostanze stupefacenti. Prima di allora la vita familiare era descritta come perfetta. Un buon padre sempre presente con un piccola ma florida impresa che mandava avanti insieme alla moglie con la quale aveva già avuto due figlie nate nel 2002 e nel 2006. Ma è stato nel 2013, quando l’uomo aveva cominciato a frequentare brutti giri che lo avevano introdotto nell’inferno della cocaina.

Rientrava a casa tardi, spesso in compagnia di pregiudicati che portava a dormire con la sua famiglia. Il clima domestico era mutato drasticamente. Tra le mura domestiche sempre più spesso l’uomo si faceva violento e iracondo e, soprattutto quando in astinenza della droga o era ubriaco, non esitava a terrorizzare la moglie e le bambine urlando e rompendo mobili e soprammobili.

Il terzo figlio

Da quel momento la vita quotidiana era diventata impossibile nonostante nel 2014 fosse anche arrivato il terzogenito della coppia. L'apice si era verificato nel mese di aprile 2018 quando, dopo l’ennesimo episodio di violenza fatto di strattoni e calci, la donna aveva deciso di andare via di casa e chiedere aiuto ai carabinieri. Il giorno dopo la denuncia l’uomo accompagnato da un amico si era però messo a caccia della ex compagna che nel frattempo, per la paura, aveva chiesto al padre di accompagnarla all’ufficio postale per una commissione.

Il suocero

Trovato il suocero fermo in macchina lungo la strada, in preda a uno scatto d’ira, il 48enne lo aveva aggredito con calci e pugni per poi tamponarlo due volte di proposito con la propria auto e minacciarlo dicendogli “e non è finita qui” e poi ancora, rivolgendosi all’amico, “finiscilo tu”. Dopo quel fatto dal quale era scaturito il divieto di avvicinamento, l’uomo si era comunque reso protagonista anche di altri vicende violente tra i quali quello in cui, completamente ubriaco, dopo aver danneggiato delle macchine in strada, aveva tentato di aggredire i carabinieri che erano intervenuti e che, in quell’occasione, lo avevano arrestato. Emessa la condanna ieri, i militari dell’Arma lo hanno arrestato nella sua abitazione di Meda e lo hanno accompagnato al carcere di Monza dove sconterà la condanna.