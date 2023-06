Maxicantiere per le fogne Incontro con i cittadini

di Gualfrido Galimberti

Un ultimo sacrificio per risolvere definitivamente un annoso problema: quello dell’insufficienza idraulica che ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, mette in difficoltà i residenti del quartiere di Robbiano. Il sacrificio richiesto, tuttavia, è piuttosto importante: un anno intero di disagi. Si parlerà di questo nell’incontro organizzato dall’a

Amministrazione comunale per la serata di domani, con inizio alle 20.45, nel salone polivalente “Giovanni Paolo II” in via Montesanto. Saranno presenti, oltre al sindaco Marco Citterio e a Giacomo Crippa, assessore ai Lavori pubblici, anche i tecnici del Comune e di Brianzacque.

A loro il compito di illustrare alla cittadinanza quali saranno gli interventi previsti per il potenziamento della rete fognaria e il programma dei lavori. Proprio l’imponenza del cantiere ha spinto il Comune a incontrare i residenti, dare rassicurazioni sugli accorgimenti che verranno adottati per limitare l’impatto del cantiere, raccogliere eventuali suggerimenti. L’intervento di BrianzAcque, che partirà nelle prossime settimane, si svilupperà da via Madonnina (una delle due strade di accesso a Robbiano, per chi proviene da Verano Brianza o dalla Valassina) fino alle vie Monviso e San Michele, per un totale di 215 metri. Stanziati 1,6 milioni di euro, interamente finanziati da BrianzAcque attraverso le bollette, con la necessità di far precedere il lavoro sulla rete fognaria dagli interventi sui sottoservizi: bisogna spostare le reti di acquedotto, telefonia e gas anche in corrispondenza dei marciapiedi.

Un intervento lungo e complesso, anche se a detta dei tecnici sarà risolutivo. Per tale motivo si stima che la conclusione del cantiere, con la riasfaltatura dell’intero tratto stradale interessato, salvo imprevisti sarà per l’estate 2024. In città, nel frattempo, BrianzAcque sta intervenendo in altre zone: via Cilea (in centro), via D’Azeglio e via Pascoli (entrambe a Birone). In questo caso non si tratta di risolvere problemi di insufficienza idraulica, bensì di sostituire oltre mezzo chilometro di tubazioni, ormai vecchie e ammalorate. Un intervento che rientra nel maxi progetto finanziato dal Pnrr a livello provinciale. A Giussano l’intervento nelle tre strade permetterà di evitare una perdita di 21,35 metri cubi di acqua al giorno con un investimento di 407mila euro. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di novembre.