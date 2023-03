Maxi piano di investimenti, arriva la fibra ottica ultraveloce

Velocità da brivido con un click: è in arrivo a Giussano la fibra ottica ultraveloce, capace di consentire di “navigare” online fino a 10 gigabit al secondo. È il risultato dei lavori che Tim, attraverso la controllata FiberCop, ha iniziato nei giorni scorsi sul territorio. Un piano di cablaggio da 2,4 milioni di euro per realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Alla conclusione dei lavori saranno 6.200 le unità immobiliari collegate alla rete: non solo cittadini, ma anche le imprese del territorio. "L’innovazione digitale rappresenta una priorità per la nostra società, per il nostro tessuto imprenditoriale e per le famiglie che vivono il nostro territorio scegliendolo per la qualità dei servizi offerti - affermano il sindaco Marco Citterio e l’assessore al Patrimonio, Giacomo Crippa -. Le nuove reti che interesseranno Giussano consentiranno di migliorare la capacità operativa delle imprese, di chi lavora in smart working e di chi desidera ottimizzare le prestazioni digitali nella propria abitazione. Un investimento che si affianca all’innovazione e agli investimenti, anche sostenuti da fondi Pnrr, che vede il Comune in prima linea nell’attenzione alla digitalizzazione".

Per Egidio Carlesso, responsabile del progetto per l’area Lombardia Nord Ovest di Tim, "grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM e FiberCop e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, Giussano potrà disporre di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima. A beneficiarne saranno le imprese che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business, e i cittadini per i quali disporre di collegamenti ultraveloci migliorerà la qualità della vita".

Gualfrido Galimberti