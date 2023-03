Maxi abuso edilizio: casa, lavanderia e pollaio da demolire in 90 giorni

Ordinanza di demolizione per il maxi abuso edilizio scovato dalla polizia locale in via Monselice, alla periferia di Desio. Nei giorni scorsi il Comune ha messo nero su bianco l’elenco delle numerose strutture non autorizzate trovate nell’area, in teoria agricola. All’interno, una piccola abitazione, alcuni depositi, una lavanderia, tettoie, un ricovero di mezzi e uno di materiali edili, una zona di stoccaggio rifiuti. E un pollaio. L’ordinanza impone ai proprietari "di demolire, a propria cura e spese, entro 90 giorni quanto abusivamente realizzato e a ripristinare i luoghi nella condizione precedente l’esecuzione degli interventi abusivi".

Ale.Cri.