Max Zoia, 53 anni e affetto da Sclerosi Multipla, vince una medaglia a Monza

Bisogna avere coraggio, e forse anche un briciolo di follia ma, come dice Massimo Zoia, "finché il fisico me lo permetterà, continuerò a gareggiare".

Perché Max Zoia, 53 anni da Usmate Velate, è affetto da Sclerosi Multipla dal 2007, è istruttore qualificato di Tai-Chi, fa corsi on line e in palestra al Ronin di Monza per chi ha la sua patologia… e continua a gareggiare. Non nelle categorie per disabili, ma con i normodotati. E a vincere. Come l’altra settimana, quando è stato fra i protagonisti dell’VIII Trofeo Meravigliatevi al palasport di Merate.

Un evento internazionale, che con la finale dei Campionati di Wushu Moderno e Kung Fu Tradizionale (Forme Base 16-32, Codificate, Libere e optional, Stili del Nord, del Sud, Imitativi, Interni ed Esterni); Tai Ji Quan (moderno e tradizionale, codificato, libero, con armi e in gruppo, Qigong); Combattimento e Lotta (Shou bo, Sanda, Qing Da, Punto Stop, Lei Tai, Tui Shou, Xiang Po, Shouai Jiao, Duang Bing).

Una competizione di proporzioni enormi, con mille eventi sportivi suddivisi su quattro giornate, a cui hanno partecipato oltre 400 atleti provenienti da tutto il Mondo. Una gara che ha ospitato anche la prima edizione di Parawushu, con gare dedicate ai diversamente abili. Ne è fiero l’organizzatore, il Maestro Alessandro Lenzini, dell’Asd Cultural Chinese Art Academy: "Si sono vissuti momenti di autentica commozione: avere una ventina di atleti diversamente abili che praticano queste discipline e si cimentano in gara, è stato emozionante". Esempio di inclusività e integrazione. Come si diceva, Max Zoia ha gareggiato, ed è questa la notizia strabiliante, con i normodotati: conquistando una medaglia di bronzo nel Taolu Event maschile sopra i 5024 Yang di Taijiquan. Una competizione impegnativa, nella quyale Zoia ha centrato anche 3 quarti posto. E un altro quarto posto è arrivato anche nel Tui show a piedi fissi: "Ero ormai cotto, si è sentita la stanchezza della giornata, anche perché in quella gara mi misuravo con avversarti più giovani di me anche di 25 anni". Al termine della quattro giorni di competizioni, il Ronin di Monza si è aggiudicato il secondo posto con 469 punti. Ma, con un esempio di sportività eccezionale, la società monzese ha alzato la coppa per il primo posto, ceduta dai vincitori della Cultural Chinese Art Academy di Merate. "Eravamo gli organizzatori - spiega ancora Lenzini - e giocavamo in casa. Ci è piaciuto non prenderci da soli quella coppa". Come il Tai-Chi: una disciplina gentile, con movimenti molto lenti e delicati. Proprio come una danza.

Dario Crippa