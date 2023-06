Maturità, Volta ai maturandi lombardi, "Emergete come persone e cittadini"

"Prove ideate sì per far emergere la vostra preparazione come studenti, ma soprattutto per sottolineare il vostro percorso di crescita come persone e cittadini". Questa la chiave di lettura dell’esame di maturità che il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Luciana Volta (nella foto), ha indicato nella sua lettera di saluto e augurio alle studentesse ed agli studenti lombardi alla vigilia della prova che chiude gli anni di scuola superiore. Oggi sui banchi di scuola torneranno quasi 76mila studenti in Lombardia, per la prova d’italiano. "Quale direttore generale mi rivolgo direttamente a voi tutti – scrive Volta, in una lettera aperta – perché sappiate che l’amministrazione e le istituzioni, la scuola in particolare, vi sono vicine in un momento tanto significativo". Volta evidenzia come le prove siano anche un banco di prova per far emergere la crescita delle ragazze e dei ragazzi, anche attraverso scritti e orali.

"È comprensibile che siate in apprensione. Le emozioni che ora provate possono spingervi a dare il meglio di voi e non devono trasformarsi in paura. Siete attori e protagonisti della nostra società, questo è il vostro ‘debutto’". Quindi l’esortazione a vivere quella che, comunque vada, resta una "esperienza memorabile" con serenità e la giusta dose di tensione "per affrontare con consapevolezza e incisività questo momento. Non sarà solo un giudizio, ma il punto di arrivo di un percorso fatto di impegno, passioni e interessi. Sono certa che ricorderete la maturità per molti anni: non posso che augurarvi divenga uno dei vostri ricordi più cari". F.P.