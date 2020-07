Finalmente si torna a parlare di gare, di pedali, di risultati. Dopo mesi di lockdown, non senza difficoltà, il gruppo sportivo Cicli Fiorin-System Cars Primo Costruzioni di Baruccana di Seveso, è ripartito alla grande. I ragazzi diretti da Daniele Fiorin hanno fatto faville nel velodromo "Ottavio Bottecchia" di Pordenone, in Friuli, dove si è tenuta la prima competizione riservata alle categorie giovanili valida come manche iniziale del Master delle Piste. Protagonista assoluto di questa ripresa, è stato Matteo Fiorin (nella foto), figlio del ds Daniele, vincitore finale dell’Omnium riservato alla categoria allievi (15-16 anni) specialità che comprendeva la gara sui 200 metri lanciati e l’inseguimento individuale.

In questa sfida, il giovane Fiorin ha fatto la differenza cogliendo una bellissima affermazione con un tempo finale, sui 3000 metri, di 3’50"38 contro i 3’51"80 del piemontese Alessandro Perracchione (Young Bikers Balmamion), secondo classificato.Dan.Vig.