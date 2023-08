Matteo Barattieri, l’incidente senza verità. Il fratello Davide: "Il pirata di Nashville è ancora un fantasma"

Monza, 24 agosto 2023 – Davide è tornato a Nashville e ha dormito nello stesso hotel dove alloggiava il fratello Matteo ("nella camera a fianco"). Ha ritirato gli ultimi effetti personali rimasti negli Usa, i vestiti, i libri, gli appunti. Ha ripercorso la strada fatta da Matteo. Ha cercato qualcosa che potesse far luce su quel tragico incidente. Ma a Nashville non c’è più nulla per la famiglia Barattieri. Alessandra, la sorella minore, ci ha messo una pietra sopra. Matteo Barattieri, 57 anni, geologo, educatore, attivista, ecologista, ha incontrato il suo destino sulla strada che lo avrebbe riportato in hotel mentra seguiva i Blondie in tour, investito da un’auto volatilizzatasi nel nulla. Era il 25 agosto 2022, sarà un anno domani.

Di quel pirata non si è saputo altro. La polizia ha investigato: in quello stesso tratto c’erano già stati altri incidenti, ma le indagini si sono arenate. "Era una strada pericolosa, e forse mio fratello fu imprudente. In albergo gliel’avevano detto. Gli avevano raccomandato di non fare il percorso a piedi. Matteo però era così: quando si metteva in testa qualcosa, difficilmente gli facevi cambiare idea". Matteo Barattieri era volato pochi giorni prima d a Monza negli Stati Uniti per seguire una tournée del suo gruppo musicale del cuore, i Blondie. Tutte le tappe: New York, Washington, Nashville. Dopo l’ultimo concerto era rientrato di notte a piedi in hotel, come sempre. Lo aveva anche postato su Facebook: "E ora sto tornando, dopo lo spettacolo, camminando alcuni chilometri. Come al solito, dopo un concerto dei Blondie. Lungo McGavock Pike. Nashville". "Ma non è stato investito subito dopo lo show – precisa la sorella – L’inicidente è avvenuto il pomeriggio dopo. Matteo era andato a fare una passeggiata, stava rientrando in albergo, sarebbe tornato in Italia di lì a poco".

Matteo si muoveva solo a piedi, in bici o coi mezzi pubblici. Non aveva mai voluto prendere la patente. Era un ambientalista, ma non solo. "Aveva paura della velocità, temeva le macchine… Il suo trauma risaliva al 1986, quando era morto nostro padre, falciato da un altro pirata della strada. Mio padre rimase 18 giorni in rianimazione prima di morire, Matteo tutte le notti dormiva lì accanto col suo sacco a pelo: aveva 21 anni e quella tragedia segnò profondamente le nostre vite. Io e lui non prendemmo mai la patente. Matteo però con la sua bicicletta andava dappertutto, faceva anche 40 o 50 chilometri al giorno, con qualsiasi condizione atmosferica, per andare al lavoro come insegnante o educatore nelle scuole".

Domani alle 9, alla chiesa di San Biagio a Monza, ci sarà una messa in suffragio. Il mondo ambientalista non mancherà. Le battaglie di Matteo Baratteri continuano: in difesa delle rane, per tenere i motori fuori dalla Villa Reale. "Per il Parco e l’ambiente aveva fatto di tutto. Ricordo l’ultima battaglia per impedire il concerto di Bruce Springsteen: aveva anche scritto al Boss, senza ottenere risposta. Aveva ragione lui: il nubifragio, le trombe d’aria e p oi il concerto hanno devastato il prato della Gerascia. Solo una cosa si è salvata, l’acero piantato per Matteo ai Boschetti Reali". Solo un albero, solo quello.

Debbie Harry , leader dei Blondie, non appena appresa la notizia un anno fa, aveva scritto un messaggio per Matteo: "We will never forget you. Non ti dimenticheremo mai. Riposa in ritmo". A Nashville, aggiunge Alesandra, Matteo aveva comprato una maglietta per farmi il regalo di compleanno, non è riuscito a portarmela. L’abbiamo trovata fra i suoi effetti personali". Ci volle più di un mese per riportare in Italia le sue spoglie, colpa della burocrazia. E ora? "A casa c’è ancora la sua bici. La curava, passava il tempo ad aggiutarla. Non la toccheremo mai".