Brugherio (Monza Brianza), 18 novembre 2020 - Dodicimila scatole con materiale sanitario, dispositivi di protezione individuale, guanti chirurgici in lattice soprattutto. Rubate in Veneto, esportate in Portogallo e rivendute a un'azienda di import-export di Brugherio. Valore circa 200mila euro.

E' stato pero' tutto bloccato dalla polizia, che con una triangolazione tra forze dell'ordine italiane e portoghesi ha scoperto il raggiro. E gli agenti della Mobile della Questura di Monza sono andati a sequestrare il materiale e denunciare il titolare dell'azienda per riciclaggio. Tutto era cominciato dalla denuncia di un commerciante italiano, al quale a Lisbona era stato offerto l'affare, comprare l'ingente materiale stoccato in offerta. La polizia ha iniziato allora a indagare e a monitorare gli spostamenti della merce, rubata in provincia di Vicenza, e ha impedito che il losco affare andasse in porto.