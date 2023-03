Massa, chitarra e voce sincera "Vi racconto i volti delle città"

di Fabio Luongo

Una dichiarazione d’amore alla sua città, un racconto sincero e appassionato, senza nostalgie, della Milano che è stata e di quella che è oggi, alle prese con un eccesso di omologazione. Una storia comune, in parte, ad altre città del territorio. È lo spettacolo multimediale, fatto di musica, parole e immagini, che il cantautore Marco Massa porterà in scena stasera al Tambourine di via Carlo Tenca, sotto il titolo “Davanti a un film - Una storia milanese“. Ad accompagnarlo sul palco il chitarrista Pietro La Pietra e l’attore Danilo Da Rodda come voce narrante. Quella brianzola sarà la prima tappa di una tournée che toccherà vari luoghi d’Italia. "Il tour accompagnerà l’uscita, mese dopo mese, di diversi singoli, che confluiranno in un disco in pubblicazione a settembre di quest’anno. Lo spettacolo sarà un viaggio introspettivo attraverso le strade di Milano, sullo sfondo generazionale della mia famiglia. Racconto la trasformazione della mia città, su tutti i fronti: sono cambiate le atmosfere, le persone, gli odori, persino i suoni".

Il concerto sarà l’occasione per presentare la nuova versione del brano “Cara Milano“.

"Quella canzone è un mio classico, ha vinto nel 2011 il Premio Sergio Endrigo. Ora la propongo con una nuova veste sonora, che percepisce questo cambiamento radicale che è avvenuto: oggi tutti parlano di Milano come se fosse la città più bella del mondo, ma un tempo era una città all’avanguardia e questo si è perso".

La sua è una città intima, forse dimenticata, ricca di stimoli e di contraddizioni.

"Milano l’ho vissuta negli anni ‘70 e ‘80, anni di forti cambiamenti. Ma forte era anche la solidarietà. La povertà era aiutata. Milano era un aiuto per tutti. E c’era un mondo culturale variegatissimo, l’avanguardia la trovavi ovunque, i locali erano tantissimi, di tutti i generi. Ora c’è un mondo modaiolo che mi sta stretto. Una volta c’era molto fermento, oggi è tutto più appiattito, sono tutti molto simili".

Un’evoluzione che è soprattutto apparenza...

"La mia città era molto di più. Il desiderio è che torni quel mondo. Amo moltissimo i cambiamenti, ma non l’omologazione e l’apparenza. Preferisco che sia reale. La gente ha bisogno di tanto, non di poco, e che non sia tutto uguale. In questo momento non ci vado molto d’accordo con Milano. Era bella la sua nebbia, la sua intimità, il suo ritrovarsi per caso. Era una forza pazzesca. Parlo di Milano, ma penso sia un racconto che si può fare di moltissime città".

I suoi brani uniscono sonorità acustiche ed elettroniche, atmosfere rarefatte e crepuscolari, richiami alla musica colta, al jazz e alla canzone d’autore.

"Amo le musiche di Jan Bang e Jon Hassell, le musiche del Nord Europa, hanno suoni attualissimi, da artista che coglie il cambiamento".