Martellate al figlio violento Per difendere l’ex nuora

di Sonia Ronconi

Un 37enne continuava a perseguitare l’ex compagna. Il padre, estenuato dal comportamento del figlio, gli ha tirato una martellata in testa.

Fortunatamente gli ha provocato solo una lieve ecchimosi.

Ma non è tutto così semplice come potrebbe apparire. Pare che il padre abbia infatti tolto il martello dalle mani del figlio che arrabbiato con la ex compagna minacciava di spaccare tutto e soltanto dopo lo abbia usato per esasperazione contro il figlio.

Tutto comincia da una telefonata: iI vicini sentono urlare e chiamano i carabinieri e il 118. Gli uomini dell’Arma di Seregno arrivano a sirene spiegate e riescono a evitare una tragedia.Si ritrovano davanti un uomo di 60 anni molto arrabbiato che brandisce un martello e provvidenzialmente interrompono una lite furibonda. All’origine dell’accesa discussione ci sarebbe l’esasperazione del povero padre che per troppo tempo ha visto il proprio figlio mettere in atto comportamenti molesti, a tratti violenti e vessatori, nei confronti dell’ex compagna che, anche dopo la fine della convivenza con il 37enne, continua ad abitare in un appartamento della stessa palazzina. In particolare, quella sera verso le 20, prima di colpire il figlio, il padre gli avrebbe strappato il martello dalle mani per il timore che potesse usarlo per prendersela con la sua ex. Infatti, in preda alla rabbia, il giovane avrebbe perso le staffe e minacciato di prendersela con la donna andando a "spaccare tutto" con quel martello.

Il 60enne allo stremo dell’esasperazione per una situazione che ormai da anni sta logorando tutta la famiglia, avrebbe strappato il martello dalle mani del figlio per poi usarlo per colpirlo, fortunatamente provocandogli solo una lieve ferita. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno relazionato i fatti all’autorità giudiziaria per le opportune valutazioni del caso. I militari del Comando Seregno hanno anche ritirato al 60enne alcune armi possedute legittimamente ma per le quali, a causa della delicata situazione in cui rischiavano di sfociare i litigi con il figlio, dovranno essere rivalutati i profili di idoneità. A quanto pare il 37enne non aveva mai ascoltato i consigli del padre che ha pensato di dargli una piccola lezione esasperato dall’atteggiamento di suo figlio.