Mario Motta, l'operaio della Gilera diventato studioso di Vimercate, addio a 101 anni

Era la memoria storica della città e cantore della sua Oreno. Lutto nel borgo per Mario Motta, l’operaio della Gilera diventato studioso con un rigore e una passione che hanno incantato generazioni di vimercatesi. Avrebbe compiuto 101 anni il 24 luglio e invece ieri ha chiuso gli occhi per sempre.

Instancabile cultore delle radici della frazione-gioiello celebre per la Sagra della patata, la festa che lui stesso aveva contribuito a far nascere dopo aver fondato, negli anni Sessanta, il Circolo culturale orenese. Un grande affresco collettivo medievale che ha ben presto valicato i confini brianzoli, richiamando pubblico da tutta la Lombardia. Quello di Motta, autore di decine di scritti, è stato un impegno a tutto tondo per la comunità, anche in campo pubblico: fu eletto consigliere comunale per la Dc. Per tutti indimenticabile con la sua erre alla francese, sembra ancora di sentirlo raccontare piccoli e grandi episodi tratti dall’archivio parrocchiale che ha curato per decenni. Grande anche la sua passione per il palcoscenico che lo portò a lanciare la Filodrammatica Orenese. Nel 2007 fu insignito dall’allora sindaco Paolo Brambilla della benemerenza civica, oggi lo ricorda commosso anche Francesco Cereda: "Grazie ai suoi scritti potremo sempre contare su Mario". Il funerale si terrà domani alle 9.30 nella chiesa di San Michele.

Barbara Calderola