Maresciallo Galbiati, "Berlusconi mi abbracciò e mi portò a Milanello"

"Alla fine gli portavo a casa le mozzarelle di bufala: avevo conosciuto sua mamma Rosa e avevo scoperto che le adoravano".

Il maresciallo Gaetano Galbiati, 68 anni, campano di origine (Capua) ma monzese di adozione, è una miniera di racconti su Berlusconi. Carabiniere di ferro, una lunga carriera alla Radiomobile della Compagnia di Monza, il maresciallo Galbiati avrebbe avuto modo di incrociare più volte i propri destini con l’illustre abitante di Arcore, al quale si era trovato a fare da scorta. "Ricorderò sempre con affetto quando mi ringraziò e mi disse: ‘Con i miei carabinieri mi sentivo già al sicuro ma la ringrazio personalmente per avermi scortato fino a casa". "Lo avevo conosciuto negli anni ‘80, allo stadio Sada durante una partita di Coppa Italia: il Monza era in serie C e giocava contro il Palermo: dopo la partita lo scortai fino a casa e a quel punto, piano piano, accomunati dalla comune passione per il calcio, tra noi è nata una bella amicizia". Suggellata da significativi episodi. Come nel 1994: "ero in servizio ad Arcore, lo aspettavano ufficiali, politici e funzionari di altissimo profilo. Ma lui si avvicinò a me: io ovviamente mi misi sull’attenti, era appena stato eletto presidente del Consiglio ma lui mi ha abbracciato, mi ha preso sotto braccio e mi ha chiesto di accompagnarlo all’interno della villa".

Qualche anno fa, un altro incontro alla villa di Arcore: "Berlusconi era lì con Galliani e mi chiese di salire con lui sull’elicottero: mi portò a Milanello per assistere a un allenamento del Milan"

Da.Cr.