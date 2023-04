Maratona per salvare l’ambiente In 1.200 contro i pirati dei rifiuti

Da Agrate a Usmate, di corsa a raccogliere immondizia per proteggere l’ambiente. Due giorni sul campo per l’esercito verde pronto a schierarsi per ripulire il territorio: per ora hanno aderito 42 Comuni su una settantina di Cem, gestore dei rifiuti, che organizza e lancia la seconda edizione della manifestazione fra Brianza e hinterland. Il 6 e 7 maggio sarà di nuovo “We plogging“, maratona green che conferma la vocazione ecologista dell’area. È uno degli appuntamenti di punta del 50esimo di fondazione della società che a febbraio ha festeggiato la ricorrenza lanciando un programma di sensibilizzazione sui temi ambientali ad ampio spettro e nulla meglio di questa manifestazione racconta la filosofia che in tre generazioni ha guidato il colosso del recupero nella sua missione. I numeri confermano che la rotta è giusta: nel 2022 il fatturato è stato di 86,5 milioni di euro, in crescita di quasi 10 rispetto al 2021, e un utile di 2,6 in linea con l’anno precedente "nonostante gli aumenti dei costi delle materie prime legate alle tensioni socio-economiche scaturite dal conflitto russo–ucraino", dice il presidente Alberto Fulgione. La differenziata sfiora l’80% in media. Risultati che passano dalla collaborazione con le comunità e la corsa che elimina l’immondizia significa soprattutto "città più pulite con l’aiuto dei cittadini". Per ora all’appello hanno risposto in 1.200 fra adulti e ragazzi, ma più si avvicina il traguardo, più le iscrizioni aumentano. Sono 45 gli eventi organizzati in autonomia nei centri che partecipano. Per tutti il messaggio di amore per la natura e la difesa dell’ecosistema. A giudicare dalle adesioni la missione è già riuscita, dai piccoli centri ai grandi, dal Lambro all’Adda "i dati raccontano che siamo ben oltre la tendenza". L’esperienza in presa diretta è più efficace "perché la battaglia contro il cambiamento climatico riguarda tutti e comincia da ogni casa". La nuova frontiera, semmai, "è coinvolgere direttamente le persone, condividere l’obiettivo" e non accontentarsi di spedire pattuglie di spazzini specializzati lungo le provinciali, sempre più pattumiere a cielo aperto o nelle campagne che abbracciano i centri abitati, scelte dai soliti ignoti per scaricare di tutto, di notte. "Corriamo insieme contro le discariche abusive", l’invito del presidente.

Barbara Calderola