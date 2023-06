Manuel Pistoia di Concorezzo morto in moto, la mamma: aiutaci da lassù perché è veramente dura

Abbadia Lariana (Lecco), 20 giugno 2020 - “Amore mio sei un figlio splendido, sono orgogliosa di te, ho bisogno che mi aiuti ad avere la forza di andare avanti senza di te”.

E' il saluto e la preghiera di mamma Barbara al figlio Manuel Pistoia, il 26 di Concorezzo che ieri è morto in un incidente in moto sulla Sp 72 ad Abbadia Lariana.

“Questa volta l'hai combinata grossa – prosegue in un commovente messaggio sui social la mamma -. Te ne sei andato così di punto in bianco. Ti prego aiutaci da lassù perché stavolta è veramente dura. Ti amo tanto, la tua mamma”.

Manuel era in sella al suo scooterone Piaggio. Stava procedendo in direzione nord, verso l'Alto Lario, ma un 74enne al volante di una Vw familiare che arrivava dall'altra parte e stava per svoltare lo ha urtato. A bordo dell'auto c'era anche una donna di 52 anni. Manuele è stato disarcionato e scaraventato a terra, senza possibilità di scampo.

Manuel non aveva con sé i documenti, gli agenti della Polizia stradale hanno faticato ad identificarlo e contattare mamma Barbara per comunicarle la notizia che suo figlio non c'era più. Il guidatore che lo ha investito è indagato per omicidio colposo, un atto dovuto. Sia lo scooter che guidava Manuel, sia la macchina sono sotto sequestro.