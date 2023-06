Mantova l'unica provincia con credito finanziato per l'acquisto di abitazione in crescita Mantova è l'unica provincia in Lombardia ad aver incrementato il credito finanziato per l'acquisto di un'abitazione nel 2022: +7,5% nel quarto trimestre, +5,7% nel saldo complessivo dell'anno. Altre province hanno registrato forti flessioni.