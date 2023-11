Manovre di disostruzione pediatrica con la Croce Verde a Palazzo Terragni

L’ultima volta vi hanno preso parte quasi 400 persone, per imparare da esperti come intervenire in maniera efficace quando un bambino rischia di soffocare. La Croce Verde torna a insegnare le manovre di disostruzione pediatrica.

Lo farà mercoledì alle 20.30 a Palazzo Terragni con un corso gratuito tenuto da un medico rianimatore, da istruttori certificati e dal gruppo formatori della Cvl. Ci si può iscrivere entro domani a formazione@verlis.it.