"Mancano 100 poliziotti" Pochi e sottopagati Presidio in Prefettura

di Dario Crippa

"Manca il 50 per cento del personale. A conti fatti, secondo noi, ci vorrebbero cento agenti in più". Duecento agenti in servizio, mA almeno 300 il fabbisogno. Numeri choc, quelli alla Questura di polizia di Monza, secondo la segreteria provinciale della Silp Cgil di Monza e Brianza. Sono giorni difficili, sono giorni di protesta per la polizia di Stato. Le manifestazioni si susseguono in tutta Italia.

E in Brianza segnano un punto non indifferente. Oggi un presidio di protesta sarà allestito dalle 9 alle 12 davanti alla Prefettura: "Siamo senza risorse e senza organici, per il Governo i nostri sacrifici valgono 24 euro lordi al mese, meno di mezzo caffè al giorno". "Denunciamo il dramma di un comparto sicurezza sempre più abbandonato a se stesso: nessuna assunzione straordinaria di personale per compensare i pensionamenti, come dimostra la drammatica carenza di poliziotti della nostra Questura, stipendi fermi al 2021 (per i dirigenti poi non è stato mai firmato il primo contratto dal 2017), nessuna attenzione per le condizioni di lavoro e il benessere organizzativo delle poliziotte e dei poliziotti, mentre di pari passi esplode il fenomeno suicidario: 28 casi, ad oggi, tra tutto il personale in divisa solo dall’inizio dell’anno", dichiara Emanuele Chillè del sindacato di Polizia Silp Cgil di Monza e Brianza.

"Un presidio e una mobilitazione davanti alla nostra Prefettura - spiega -, si terranno contestualmente in tutta Italia analoghe iniziative perché la protesta è nazionale. Proprio tramite chi rappresenta il Governo sul territorio, cioè la Prefettura, intendiamo mandare un forte messaggio a Palazzo Chigi perché delle chiacchiere siamo stufi. La mancanza di risorse e di assunzioni incide direttamente sulla sicurezza delle persone e sul vissuto quotidiano". Il problema è tangibile soprattutto in settori come l’Ufficio Passaporti e permessi di soggiorno, dove le attese sono sempre lunghissime. Ma anche nel comparto ordine pubblico, in un territorio dove si contano una squadra di calcio di serie A, una tifoseria di basket calda come quella di Cantù di stanza a Desio, un Autodromo Nazionale. E un Parco dove è atteso con ansia il prossimo arrivo in concerto del rocker Bruce Springsteen. "La coperta è corta - fanno sapere dal sindacato - per garantire la sicurezza in questo territorio ci si deve arrangiare con una situazione di sofferenza continua". "Le assunzioni straordinarie promesse sono un miraggio - prosegue - . Un problema che riguarda anche i carabinieri e le altre forze dell’ordine. I poliziotti già oggi mal pagati saranno i uovi poveri. L’unica elemosina regalata ai poliziotti proprio da questo mese è un emolumento una tantum di 24 euro lordi mensili: una vergogna".