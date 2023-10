Tumore all’ovaio, a Vimercate maratona di dieci ore in sala chirurgica per salvare mamma Patrizia

Vimercate (Monza e Brianza) – Una mamma che teme per la propria vita e per il futuro dei due figli, dopo la diagnosi di tumore all’ovaio in stadio avanzato, quello che fa più paura. Lo choc non le ha tolto la voglia di lottare e la battaglia contro la malattia è stata totale. La speranza è tornata in sala operatoria, a Vimercate, dieci ore sotto i ferri per avere un’altra possibilità. Prima, la chemioterapia che ha aperto la strada all’intervento: un’operazione estesa, demolitiva, "l’unica opportunità di sopravvivenza per la donna che non avrebbe avuto altre chance", spiega Loredana Giacomantonio, primaria di Ginecologia. Con lei in sala anche lo staff di Chirurgia guidato dall’altro mago di casa del bisturi, Christian Cotsoglou.

Il risultato è quello sperato come racconta la foto in cui Patrizia Inselvini, la 51enne paziente brianzola al centro del caso, sorride accanto ai propri angeli, poco prima delle dimissioni. "Abbiamo asportato la massa. Poi, Cotsoglou e i suoi collaboratori hanno lavorato nella cavità addominale, tanto s’era diffusa la malattia. Il risultato - aggiunge la primaria - è stato la rimozione complessiva del cancro". Ora, un nuovo ciclo di chemio di mantenimento metterà la parola fine all’incertezza.

È la prima volta che la chirurgia radicale di solito appannaggio delle grandi strutture ospedaliere, centri d’eccellenza, sbarca in provincia. A vigilare sulla situazione anche il Gruppo oncologico multidisciplinare, all’opera sulle cartelle più complesse ci sono figure diverse: l’oncologo naturalmente, ma anche il radiologo, il ginecologo, il chirurgo, l’urologo, l’anatomopatologo – per citarne alcune – che collaborano "per definire la scelta diagnostica e l’iter terapeutico migliore", spiega l’Asst Brianza. Per Patrizia il ritorno a casa è stato un dono. "È una donna combattiva e forte", sottolinea Loredana Giacomantonio.

Dopo l’operazione è stata due giorni in rianimazione. Decisive perla riuscita "le collaborazioni dell’équipe infermieristica e degli anestesisti e lo sforzo nel preservare l’equilibrio dei suoi parametri vitali. È stato un gran bel lavoro di squadra - conclude la primaria - ci ha permesso di valutare bene il caso e di scegliere il percorso migliore per lei". Un abito tagliato su misura partendo dalla situazione.