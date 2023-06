Maltrattava l’ex moglie e la pedinava: riportato in cella

Maltrattava l’ex moglie, la pedinava, la perseguitava. I carabinieri di Bernareggio hanno arrestato un 45enne di origine ucraine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura: deve espiare una pena residua di 2 anni e mezzo per atti persecutori. Tutto comincia dalla denuncia presentata dalla donna nel luglio 2019 per maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri gli impongono, dall’estate 2020, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna ma l’uomo continua a pedinarla e infastidirla, violando le prescrizioni e per tanto nel settembre 2021 viene raggiunto da una prima ordinanza di aggravamento finendo in carcere. Nel gennaio 2022 arriva la sentenza definitiva di condanna: scarcerato lo scorso giugno, viene sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Ma non si fa trovare a casa, ma tollera i controlli da parte dei carabinieri. Di qui l’arresto.

Dario Crippa