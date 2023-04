Monza: si presenta con il trapano alla porta di casa. Bloccato padre violento

Ubriaco, violento. Moglie e due figlie nel terrore. Domenica notte scorsa, intorno all’una, alla centrale operativa della Questura di Monza e della Brianza arriva una chiamata. Una ragazza, impaurita e preoccupata, chiede l’intervento della polizia poiché suo padre, allontanato dalla casa la mattina stessa, stava prendendo a calci e pugni la porta d’ingresso per entrare all’interno dell’abitazione dove si trovavano la moglie e le due figlie.

L’arrivo degli agenti

Immediatamente due equipaggi delle Volanti in servizio sul territorio raggiungono l’abitazione della famiglia di origini romene. Fuori, in visibile stato di alterazione alcolica, un uomo sta continuando a colpire con pugni e calci la porta d’ingresso.

I poliziotti cercano di avviare una conversazione con l’uomo per calmarlo ma la sua reazione è aggressiva. A questo punto gli agenti tentano, dopo aver preso contatti con la figlia che aveva richiesto il loro intervento, di fare ingresso nell’appartamento per poter parlare con la ragazza, ma senza riuscirvi in quanto il padre inizia subito a spintonare i poliziotti dando inizio a una concitata colluttazione.

Il racconto della ragazza

Una volta immobilizzato l’uomo, la polizia riesce finalmente a entrare e la ragazza può sfogarsi. In visibile stato di choc, racconta che, in mattinata, aveva allontanato suo padre dalla casa poiché, durante una forte discussione con la moglie, a causa della quale la donna era corsa a cercare riparo nella camera da letto per paura, aveva iniziato a prendere a calci e pugni la porta della stanza. Non solo, rendendosi conto che la porta non si apriva, era corso a prendere un trapano da utilizzare per riuscire nel suo intento.

Alla vista di questa scena la figlia, in un momento di distrazione del padre, era riuscita ad afferrarlo e a condurlo fuori dall’abitazione così da mettere al sicuro tutte, compresa la sorella minore, dall’ira apparentemente incontrollabile dell’uomo.

Abitudini violente

Dai primi accertamenti è emerso come il capofamiglia, un 53enne romeno, sia solito abusare di alcolici. E, molto spesso, il suo comportamento sfocia in atteggiamenti aggressivi nei confronti di tutta la famiglia. Sul posto viene fatto intervenire anche personale sanitario, chiamato dai poliziotti, al fine di dare soccorso alle donne.

Gli agenti a quel punto hanno arrestato l’uomo con l'accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale. Nei suoi confronti è stato inoltre aperto un fascicolo per il reato di maltrattamenti in famiglia su cui, la Squadra Mobile e la Divisione Anticrimine hanno avviato approfondimenti investigativi.