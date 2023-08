"Maltempo a Misinto: 26 milioni di danni alle scuole"

Per il momento Misinto resta a bocca asciutta, senza risarcimento dei danni da maltempo sulle scuole da parte della Regione. Certamente uno dei paesi più colpiti dal nubifragio del 24 luglio, con oltre 26 milioni di euro di danni sugli edifici privati e la frazione Cascina Nuova in cui non si è salvato nemmeno un tetto, a fronte di lavori per circa 500mila euro necessari a rendere agibili istituti e palestre per l’avvio del nuovo anno, al momento non riceverà neanche un euro. Il Comune infatti non figura nell’elenco diffuso dalla Regione in allegato alla delibera che assegna i primi 3,28 milioni di euro di finanziamenti, a fronte dei 6,5 annunciati. Si tratta di fondi destinati a riparare i danni su strutture comunali adibite "a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado". Il contributo viene erogato al Comune dietro presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

"Spero che questa sia solo una prima parte di stanziamenti e riguardi i lavori con la definizione di somma urgenza legata al pericolo di crolli delle strutture - dice il sindaco Matteo Piuri -. Noi abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto, compilando i modelli regionali. I danni complessivi agli edifici pubblici qui sfiorano il milione di euro, 500mila servono solo per le scuole. Si pensi che abbiamo dovuto spendere subito 45mila euro per acquistare teli speciali con cui sostituire provvisoriamente le parti di tetto andate distrutte ed evitare quindi ulteriori danni". Nel primo elenco della Regione non figurano nemmeno Lazzate e Cogliate, che sulle scuole hanno avuto danni minori.

Ga.Bass.