Malamovida a Monza, ubriaco senza freni filma con lo smartphone la polizia: denunciato

Visibilmente ubriaco, si è messo a urlare e ad agitarsi durante i controlli di polizia, che per protesta ha anche filmato con il telefonino. Protagonista un 38enne di origini ecuadoriane, che è stato sanzionato per ubriachezza molesta. È successo in piazza Indipendenza a Monza durante i servizi di controllo straordinario del territorio, intensificati nei giorni del fine settimana, svolti dalla polizia e vigili e incentrati principalmente nelle zone del centro dove si trovano i locali di ritrovo dei più giovani.

Gli Agenti hanno controllato circa 50 persone, di età compresa tra i 19 ed i 50 anni, di cui 20 stranieri e 9 con precedenti di polizia. Uno dei tre locali pubblici controllati è stato sanzionato per occupazione di suolo pubblico di 180 metri quadrati oltre quanto previsto dall’autorizzazione in suo possesso, nonché il danneggiamento del verde pubblico dovuto alle installazioni del locale. Sempre in piazza Indipendenza sono stati multati tre stranieri perché sorpresi a bere bevande alcoliche per strada.

Sottoposta a controllo anche una Mini Cooper con a bordo tre ragazzi italiani 25enni e, sentito il forte odore di alcol provenire dall’abitacolo, hanno richiesto l’intervento della polizia locale per un controllo alcolimetrico il conducente. Il ragazzo, in due prove distinte intervallate tra loro, evidenziava un valore di 1,33 e di 1,28 grammi per litro, superando il limite di legge imposto a 0,50 grammi per litro, dunque è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. I giovani sono stati riaccompagnati a casa dalla madre del ragazzo chiamata sul posto.