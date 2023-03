"Mai più in questo modo" Il testimone: nessuna gara però serve più sicurezza

di Dario Crippa

"Mi piacciono le moto, vado spesso ai raduni organizzati a Biassono, ma giuro che non c’è mai stata alcuna gara".

Tommaso è un ragazzo di 18 anni di Macherio. Studente di Financial Marketing nella vita di tutti i giorni, appassionato di moto, domenica pomeriggio era fra i tanti (almeno 200) spettatori del raduno non autorizzato nella zona industriale di Biassono.

Era lì quando due ragazzi come lui si sono schiantati contro una macchina e Christian Donzello, 16 anni di Monza, è rimasto gravemente ferito. Molto gravemente. Fino a morire dopo nemmeno un giorno di agonia all’ospedale San Gerardo di Monza.

"Le due moto stavano correndo, andavano veloci, ma non c’era nessuna gara. Una macchina all’improvviso ha svoltato, forse non ha calcolato bene i tempi, e le due moto le sono finite addosso. Ho visto Christian volare in aria e atterrare a una ventina di metri di distanza".

È corso a vedere?

"Dopo qualche istante. L’altro ragazzo (18 anni, ferito solo lievemente, ndr) era seduto sul marciapiedi e si teneva la gamba. Gli ho chiesto come stava, mi ha detto che al momento ancora non sentiva il dolore dopo l’adrenalina dell’impatto".

E Christian?

"Ho capito subito che doveva essere finita male. Aveva gli occhi incredibilmente rossi, semichiusi, aveva perso conoscenza. Il suo corpo sembrava quello di un bambolotto".

Sarebbe morto in poche ore.

"Poteva succedere a chiunque di noi, è stato un incidente".

Correvano però.

"Le moto andavano veloci, è vero, ma non c’era nessuna gara. Ce n’erano 40 alla volta che andavano avanti e indietro. Ma ho saputo dei bossoli e dell’ipotesi che ci fosse in corso una gara clandestina con tanto di starter: beh, non è vero".

Cosa c’era allora?

"Un raduno di appassionati di moto, veniamo quasi tutti dalla zona. Di solito 60-70 persone, stavolta erano almeno 200, ma senza una ragione specifica".

Si è parlato di una festa a 100 giorni dalla fine della scuola.

“L’ho sentito, ma io francamente non ne sapevo nulla, ero lì come sempre. Ho anche io una moto, ma mi piace soprattutto vedere quelle degli altri. È un raduno non autorizzato, certo, ma non facciamo nulla di male. Anche perché fare una gara in una strada lunga poche decine di metri come quella non avrebbe senso, ci sarebbe troppo poco spazio".

Come vi organizzate?

"Su instagram e col passaparola".

E adesso?

"Dopo l’accaduto in molti ci siamo confrontati e ci siamo detti che a un raduno del genere, senza autorizzazione e ambulanze sul posto, non parteciperemo mai più: non volevamo fare nulla di male ma il rischio c’è, non è stato certo un esempio di sicurezza".