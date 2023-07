Mai dimenticare l’Icmesa "Finiti i giorni del silenzio"

di Sonia Ronconi

Oggi è il 47esimo anno dallo scoppio dell’Icmesa di Meda e la fuoriuscita della diossina che ha colpito soprattutto una parte di Seveso. Dall’Icmesa era fuoriuscita una quantità rilevante di tetracloroparabenzodiossina, Tcdd, la più venefica tra le 72 diossine. Anche quest’anno è stato organizzato un evento per non dimenticare. “Vivere il Parco: riflessioni e confronto” è il titolo della tavola rotonda in programma oggi alle 18.30 al centro visite di via Ada Negri del Bosco delle Querce di Seveso e Meda. Si parlerà appunto nel tempo dal Bosco delle Querce e delle ultime attività programmate al suo interno.

Gli oratori feriali medesi con i cittadini hanno fatto una visita guidata al Bosco delle Querce dove è stato spiegato che tutti debbono prendersi cura di questa area verde che ha scritto e scrive pagine di storia. La visita fa parte del calendario delle iniziative estive proposte dagli oratori della comunità pastorale Santo Crocifisso di Meda denominate “TUXTUTTI” e “Prendersi carico”. Oltre un centinaio di ragazzi delle scuole medie, accompagnati dal presidente medese del Wwf Gianni Del Pero, hanno ascoltato la dolorosa esperienza che ha segnato la vita di tante persone. La parte più coinvolgente è stata la visita alla collinetta che ora sorge sopra la vasca che contiene oltre 200 mila metri quadrati di ciò che erano case, laboratori, ricordi di un’esistenza che non potevano più essere toccati.

Laddove c’era una comunità, ora madre natura sta continuando la sua opera di riparazione del danno commesso dall’uomo e i futuri cittadini del domani ne saranno, anche grazie a questa esperienza, i custodi. "Ben 47 anni sono passati dall’incidente dell’Icmesa – spiega il geologo Gianni Del Pero – ma le cose per fortuna sono cambiate. Per le imprese, i sindacati, i singoli cittadini. La coscienza è maggiore di quella degli anni Settanta. Allora non si conoscevano gli effetti delle produzioni chimiche ad alto rischio ambientale. Oggi invece sono in vigore leggi europee e italiane molto precise e severe. Ci sono direttive, regole. Valgono per tutti. Non potranno più esserci giorni del silenzio. Oggi basta solo applicare quelle leggi. Ma resta sullo sfondo un nodo rimasto irrisolto: la lunga battaglia per la verità e la giustizia. È un nostro dovere morale scioglierlo".