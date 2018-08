Monza, 26 agosto 2018 - Il Capitolo Generale numero XVII ha deciso. E, anche se ancora non sono terminati i lavori che dal 15 agosto stanno tenendo impegnate le suore Misericordine di San Gerardo in quello che volgarmente viene definito il loro Conclave, le attese elezioni per nominare quello che sarà il Direttivo della Congregazione per i prossimi sei anni hanno portato a un cambiamento. Lo Spirito Santo ha scelto, come aveva auspicato la Madre Generale uscente della Congregazione, suor Albina Corti, a poche ore dall’inizio del Capitolo. Le diciassette suore chiamate a confrontarsi da tutta Italia e dal Mondo (le Misericordine hanno 12 Case, una delle quali in Togo, Africa), hanno proclamato una nuova Madre Generale: si tratta di suor Laura Miolo, nata il 15 marzo 1965, originaria di Bareggia di Macherio, già direttore amministrativo della Casa di cura “Beato Luigi Talamoni” di Lecco, attiva nella Parrocchia Santa Maria Assunta a Lissone.

Una suora “giovane”, chiamata a un compito di grande responsabilità come quello di guidare per i prossimi sei anni la Congregazione fondata nel 1891 a Monza da don Luigi Talamoni, il sacerdote proclamato Beato nel 2004 da papa Giovanni Paolo II e per cui è tuttora in corso una causa di Canonizzazione che potrebbe elevarlo agli altari proclamandolo Santo. Da sempre le suore Misericordine, fondate anche dalla vedova monzese Maria Biffi Levati, si occupano di malati, anziani, bambini. E hanno uno sguardo aperto verso il mondo, come testimonia appunto la missione aperta in Togo.

Il tema del Capitolo Generale di quest’anno era “D’ora in poi: il futuro di una piccolezza guardata da Dio”. "Durante questo tempo le suore capitolari hanno guardato con fede e realismo la Congregazione - ha commentato la nuova Madre Generale -, cercando nuove vie per poter comunicare e annunciare la misericordia agli uomini e alle donne d’oggi, tanto bisognosi di una risposta d’amore ai loro interrogativi di vita". Assieme a madre Laura Miolo, sono state elette anche le quattro consigliere che la affiancheranno nel suo delicato compito: suor Albina Corti, Madre uscente; suor Simona Villa, missionaria in Togo; suor Maria Elia Colombo, della fraternità intercongregazionale di Roghudi (ReggioCalabria), suor Simona Pasquali, che opera a Bareggia nel campo pastorale. "I lavori proseguono - fanno sapere da via Messa, dove è riunito il “Conclave” -: dal Capitolo generale emergeranno le linee programmatiche dei prossimi sei anni, perché ogni suora possa continuare a porre semi di misericordia nella vita dell’umanità di oggi".

Poi, a conclusione dei lavori, pellegrinaggio al Santuario di Vicoforte.