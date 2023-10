L’urbanistica entra nelle 10 Consulte

La Giunta ha modificato il Regolamento delle consulte. Nei prossimi mesi, raccolte le osservazioni, verrà portato in Consiglio comunale per l’approvazione. Parola d’ordine: partecipazione. Rispetto al precedente regolamento, come osserva l’assessora alla Partecipazione Andreina Fumagalli, è stata aggiunta la funzione consultiva in materia di servizi sociali, cultura, educazione, sport, viabilità, mobilità, ma anche urbanistica.

I parlamentini di quartiere soffrivano molto l’impossibilità di dire la loro sulle nuove costruzioni che incombono sulla città. Altro punto dolente da correggere, l’impossibilità di iscriversi per scuole, oratori ed enti educativi, parte integrante della vita dei quartieri. Con la nuova versione, potranno iscriversi alla consulta anche cittadini che non abitano nel quartiere, ma i cui figli ne frequentano la scuola e perciò vivono a tutti gli effetti potenzialità e criticità della zona. "La primavera scorsa abbiamo creato un gruppo di lavoro con un rappresentante di ciascuna delle 10 consulte – ricorda Fumagalli – coinvolgendo cittadini che avessero seguito l’iter precedente e sapessero aiutarci a rileggere punto per punto e ad apportare le opportune modifiche. Ci siamo riuniti 7 volte, arrivando a un documento condiviso, senza lasciare malcontento latente. Questo regolamento ha ristabilito il clima di fiducia tra amministrazione e consulte".

C.B.