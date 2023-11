Luigia Magni è la regina della Paesana

Diciotto torte in gara, la “Pusè buna“ 2023 è la Paesana di Luigia Magni. Nessun dubbio per la giuria di Concorezzo che ha scelto il dolce migliore per la settima edizione della kermesse che accompagna la patronale "alla riscoperta delle ricette familiari che si tramandano di generazione in generazione", dice il sindaco Mauro Capitanio. Podio tutto rosa: al secondo posto Giuliana Beretta, al terzo Sofia Brambilla. Una gara a colpi di uvette e pinoli, fra ingredienti segreti e piccole variazioni che fanno la differenza, ma il gusto della festa che accompagna la “turta de lacc“, tipico dolce di recupero, non cambia mai.