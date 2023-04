Lui spacciava, il cliente lo aiutava

I carabinieri di Giussano hanno fermato un marocchino di 36 anni e un 55enne brianzolo che spacciavano 2.000 dosi di cocaina al mese. Sono stati denunciati. Il 36enne confezionava la droga a casa del cliente brianzolo e poi la spacciava: la droga veniva spacciata tra i comuni di Giussano, Briosco e Inverigo. L’indagine ha permesso di attestare oltre duemila cessioni di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, per un importo complessivo di circa 100.000 euro. Tutto era cominciato in un pomeriggio di gennaio del 2021 in via Col di Lana a Giussano, dove i carabinieri avevano pizzicato il 36enne mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente. Da quel giorno è partita la caccia ai pusher avviando una capillare attività investigativa che ha permesso di ricostruire come, nel solo arco temporale compreso tra dicembre 2020 e gennaio 2021, in vari punti dei comuni di Giussano, Briosco e Inverigo il 36enne aveva effettuato l’ingentissimo numero di cessioni di cocaina, hashish e marijuana. Il 55enne forniva supporto logistico, in cambio di alcune dosi aveva messo a disposizione la propria abitazione adibendola a laboratorio per il confezionamento e permettendo al 36enne di preparare una media di 65 dosi al giorno. Sono state denunciate per favoreggiamento altre otto persone tra i 26 e i 63 anni che avrebbero ostacolato l’indagine.

Sonia Ronconi