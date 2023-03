Ludopatie, nasce un gruppo di auto-aiuto Progetto sperimentale a Villasanta

di Barbara Apicella

La ludopatia è una piaga che non risparmia neppure la Brianza. Il dato nazionale attesta che il 2% della popolazione ne è colpita. Difficile trovare numeri sul territorio perché, accanto ai pochissimi che si rivolgono ai centro dell’Ats per un percorso di disintossicazione, c’è un grande sommerso che non chiede aiuto. Insospettabili che si giocano lo stipendio o la pensione alla macchinette e che poi vivono ai margini della società.

È proprio per queste persone e per i loro familiari che il comitato di Villasanta della Croce Rossa Italiana ha avviato il progetto “sLottiamo“, un’attività di prevenzione e sensibilizzazione per contrastare il disturbo da gioco d’azzardo lecito. Obiettivo, la creazione di un gruppo di auto-aiuto e sostegno rivolto a tutti gli utenti del territorio e ai loro familiari per offrire uno spazio di ascolto dove la persona che vive il dramma della ludopatia può raccontarsi liberamente e trovare sostegno, fino a maturare la scelta di rivolgersi al servizio territoriale competente (Ser.D) per intraprendere un percorso di accompagnamento e di riabilitazione. Ma se il giocatore non si sente pronto, può partecipare anche un suo familiare. Gli incontri si svolgeranno a Villasanta in un locale messo a disposizione dal Comune. I partecipanti (massimo 12) si incontreranno ogni 15 giorni e ogni incontro durerà due ore. Il gruppo sarà coordinato da Davide Ferraris, assistente sociale e dottore in psicologia clinica. "Avvalersi di una figura specializzata – spiegano i promotori del progetto – facilita la mediazione delle dinamiche all’interno del gruppo e la creazione di un clima di ascolto, collaborazione e rispetto reciproco. Accanto alla figura professionale, il gruppo sarà gestito da volontari appositamente formati del comitato Cri di Villasanta".

"L’assessorato alle Politiche tociali, all’interno dell’Ambito Territoriale e in collaborazione con ATS, con Mind the Gap, è impegnato da alcuni anni nel contrasto al gioco d’azzardo e alle ludopatie – commenta Laura Varisco, assessore ai Servizi sociali –. Questo progetto ci permetterà di avviare sul territorio comunale una sperimentazione, unica nel suo genere". Per avere informazioni sul servizio telefonare al numero 333 64 26 842 (lunedì-mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 12.30); oppure inviare un’email a [email protected]