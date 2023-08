Luci e telecamere contro le discariche Il progetto di via Salvo D’Acquisto

Una vera e propria terra di nessuno. Da tempo. Con interventi sporadici, da parte di forze dell’ordine e istituzioni, che mettono pezze temporanee, senza risolvere i problemi. Discariche abusive, roghi. Un viavai di auto e furgoncini.

Siamo nella zona del rione San Carlo di Desio, in quel fazzoletto di terreni che parte dal confine con Seregno per arrivare al confine con Cesano Maderno. Lungo via Salvo d’Acquisto, una strada in terra che è diventata il regno dell’inciviltà, oltre che dell’illegalità. Domenica scorsa, in questa zona, un principio di incendio ha costretto i residenti a chiamare i pompieri. A quanto pare qualcuno potrebbe aver deciso di smaltire rami e fogliame residuo dopo i recenti disastri climatici. In maniera illegale e altamente pericolosa. In questo periodo i casi sarebbero stati più di uno, con i fumi che entrano nelle finestre dei cittadini che vivono nel rione. Non una novità, tra l’altro, ogni 15-20 metri, una discarica, con quintali di materiali di vario genere, scarti edili, elettrodomestici, gomme di auto, pezzi di mobilio, lastre, pezzi di biciclette. Evidenti anche materiali bruciati. Nessuna amministrazione comunale, negli anni, è riuscita a risolvere il problema. Quella in carica, adesso, è convinta di aver trovato la soluzione giusta: "Con il progetto Illumina abbiamo previsto di installare lungo la strada l’illuminazione e delle telecamere con lettore della targa per monitorare gli ingressi - spiega il vicesindaco Andrea Villa (foto) -. Stiamo pensando di fare una sorta di ‘zona traffico limitato’ consentendo l’ingresso solo ai proprietari dei terreni. Ci sono però delle incognite e delle difficoltà, che rendono indefiniti i tempi: l’ufficio tecnico è al lavoro per stabilire l’ampiezza della strada comunale perché negli anni, con le recinzioni che sono state fatte, hanno allargato e ristretto la corsia e bisogna capire bene i confini perché i pali vanno messi sulla parte comunale".

Non una passeggiata, visto che la strada è un susseguirsi di cancelli, recinzioni, muretti. "L’idea c’è ma metterla in pratica è un po’ complicato - dice Villa - anche perché essendo stato lasciato tutto abbandonato da sempre adesso diventa più difficile metterci mano".

Alessandro Crisafulli