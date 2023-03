Luca, ragioniere per lavoro "Ma per i musical scopro talenti"

Di giorno ragioniere in una grossa azienda metalmeccanica di Biassono, la sera conduttore del podcast “Musical café“, il salotto online in cui vengono invitati cantanti, ballerini e produttori del panorama musical italiano e internazionale di Cansanova, Priscilla, Sister Act, Pretty Woman. Luca Ferba (nella foto), sin da ragazzino appassionato di musical, ne ha studiato le diverse discipline alla Musical Farm di Seregno e al liceo De Amicis di Milano, poi è rimasto nell’ambiente creando la pagina Instagram e il podcast con i backstage dei musical e le video interviste e una serie di informazioni per chi vuole affrontare un’accademia di musical. Nel periodo della pandemia ha dato vita al contest per cantanti di musical a cui si partecipa inviando un video dell’interpretazione di un brano di musical. L’evento è giunto alla quarta edizione, ci sono 5 categorie che stanno ricevendo i voti del pubblico e il prossimo 16 aprile si terrà l’evento finale, dal vivo, allo Spazio Tertulliano a Milano, con giudici professionisti tra cui Altea Russo, Chiara Noschese, Mauro Simone, Marco Iacomelli, Chiara Vecchi, Nadia Scherani. "L’obiettivo – ricorda Luca – è divertirsi e mettersi alla prova. Dopo il contest seguo e indirizzo i vincitori verso l’accademia o il percorso professionale più adatto a loro".

C.B.