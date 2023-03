L’ortaggio è diventato anche una birra: "Così avviciniamo i ragazzi"

L’asparago rosa è finito anche in bottiglia. La birra Beersmarck è nata da un’idea di Caam, la cooperativa di asparagicoltori che riunisce una dozzina di produttori mezzaghesi, in collaborazione con un famoso marchio del settore, Menaresta, ed è stata un successo. "È soprattutto il modo per creare le condizioni di un turn-over fra gli agricoltori – racconta Pierantonio Re Cecconi della Pro loco –, facciamo di tutto per attrarre giovani che possano accostarsi al mestiere. Stiamo pensando anche alla possibilità di confezionare conserve, cioè di ampliare il ventaglio dell’offerta, diversificandolo". Un modo per dare un futuro al comparto che a Mezzago è una vera e propria eccellenza grazie anche alla De.Co. conferita all’ortaggio, la Denominazione comunale che valorizza la filiera e "l’impegno dei nostri protagonisti e del loro straordinario lavoro", ancora la Pro loco. Stesso concetto per la chiara “verdina“ con note speziate citriche di ispirazione belga che è andata a ruba.

Degustazione e vendita di una produzione preziosa che potrebbe raggiungere numeri importanti. "Non vogliamo certo sviare dalla nostra missione – spiega Antonio Colombo dall’associazione – ma assicurare un avvenire a un patrimonio che non possiamo disperdere, per il valore economico ed ecologico che riveste". L’asparago garantisce benessere "ma anche ritmi in linea con la natura e uno stile che assicura qualità della vita".

Bar.Cal.