L’orientamento dopo il Covid. Qr code, pass d’invito e musica

Ritorna a pieno regime il Campus orienta, per i ragazzi di terza media e loro genitori, alla scuola media Confalonieri. L’ultima edizione in presenza e senza limitazioni era stata nel 2019. Rispetto ad allora la partecipazione, sempre gratuita, è stata prioritariamente mirata agli studenti monzesi e alle loro famiglie. Gli studenti di terza media hanno ricevuto il pass d’ingresso direttamente dalle loro scuole e sono stati poi guidati all’interno del Campus da personale esperto.

Sono stati inviati 1.000 inviti azzurri per la mattina e altrettanti arancio, per il pomeriggio, "così da rendere più fluidi gli ingressi – spiegano Antonio Coccia e Michele Varin, funzionari comunali del settore scuola e offerta formativa – È un’opportunità per avere uno sguardo d’insieme sugli istituti superiori e i centri di formazione professionale, per incontrare direttamente docenti e studenti di tutte le 15 scuole superiori di Monza, 9 statali e 6 paritarie (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e 8 centri di formazione professionale del territorio". In seconda battuta sono stati invitati anche i ragazzi di seconda media, su richiesta dei genitori. Il sindaco e assessore all’istruzione Paolo Pilotto ha fatto osservare come l’utenza delle scuole superiori cittadine sia nei diversi anni tra il 40 e il 60% monzese, mentre il resto arriva dalle province di Lecco, Como, Bergamo e anche Milano, per un totale variabile da 46 a 60 comuni. All’ingresso del campus un totem informativo rimandava anche a 6 scuole non monzesi che hanno offerte formative mancanti in città. Fra le novità di quest’anno la partecipazione di Spazio giovani che ha rivoluzionato il materiale informativo, rendendolo più accattivante e funzionale: "Abbiamo rimescolato gli indirizzi – fa notare Ilaria Pattini, consulente all’orientamento di Spazio giovani – superando la vecchia categoria prima i licei, poi gli istituti tecnici e poi gli altri; perché i ragazzi siano stimolati a scegliere secondo le proprie caratteristiche, mettendo quindi i licei in fondo. Attraverso un Qr code si accede al catalogo di tutte le scuole della Brianza, con materie di indirizzo, orario settimanale, attività extra curriculari e una sezione in cui i ragazzi possano scrivere le loro motivazioni per la scelta. Segue una parte più emozionale ispirata alla canzone “Scatole“ dei Pinguini tattici nucleari".