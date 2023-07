L’orco in famiglia "Se parli vi uccido" Violentava e minacciava la sorellastra minorenne

di Barbara Calderola

L’orco in cameretta e la consegna del silenzio sull’orrore ottenuta grazie al ricorso alle minacce di morte, se avesse informato la madre di quel che per due anni era successo sotto il tetto familiare. Un incubo per una ragazzina violentata dal fratellastro. Nei giorni scorsi il 30enne, che è stato condannato dalla Corte d’Appello di Bologna a 5 anni e 4 mesi di carcere per questi fatti è stato arrestato dai carabinieri a Bellusco.

Il trentenne si era trasferito in Brianza dal capoluogo emiliano, teatro delle vessazioni cominciate nel 2019 e finite nel 2021, in attesa della sentenza e dopo il divieto di avvicinamento alla vittima spiccato contro di lui dalla procura per evitare che gli episodi potessero ripetersi. All’inizio i soprusi dell’aguzzino, nato da una precedente relazione della mamma, si limitavano alle carezze, poi però erano diventati rapporti sessuali. E lei, la sorellina minorenne, viveva nel terrore, lui le ripeteva ogni giorno che l’avrebbe ammazzata insieme ai genitori se avesse rivelato quel che avveniva nell’appartamento quando erano da soli.

Un segreto che ha rovinato la vita della studentessa e che lei però alla fine ha avuto il coraggio di confessare alla madre che non ha esitato, consapevole della conseguenze della denuncia, ad andare in caserma a raccontare tutto. Le indagini hanno rivelato particolari agghiaccianti, il figlio aveva convinto la ragazzina a prendere anticoncezionali e in preda a una forma di ossessione la pedinava quando usciva con gli amici. La spiava anche attraverso falsi profili social e la costringeva a cancellare i messaggi compromettenti che le inviava per paura che i familiari venissero a sapere cosa accadeva fra loro. Un’escalation insopportabile per l’adolescente imprigionata in una quotidianità atroce, fino al giorno in cui ha scelto di uscirne e in lacrime si è confidata con la mamma. Così è venuto a galla tutto il dolore che per 24 lunghi mesi le aveva scavato dentro giorno e notte. Ansia, timore di ritrovarsi da sola con quel fratello al quale prima di tutto questo voleva bene. Il groviglio di sentimenti si è trasformato in disagio con segnali che non erano sfuggiti ai genitori, ma che lungi dall’immaginare quell’inferno domestico, in prima battuta avevano imputato le stranezza all’età della piccola. Niente di più lontano dalla verità, fino al giorno in cui l’indicibile ha rimesso al posto tutti i tasselli del puzzle: silenzi, incubi, il desiderio continuo di compagnia. Una trama terribile spezzata dall’altolà dei magistrati che aveva spinto l’aggressore a traslocare a Bellusco.

Per lei, la vittima, un primo spiraglio alla fine di un tunnel. Per lui, l’aguzzino, il conto alla rovescia prima di saldare il debito con la giustizia. La sua condanna, per inammissibilità del ricorso in Cassazione, così ha deciso la Corte, è diventata definitiva e per il 30enne si sono aperte le porte del carcere di Monza.