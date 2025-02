L’opposizione scrive al Prefetto: "Dai rifiuti al Pgt, troppe violazioni"

Raccolta rifiuti, ordinanze emesse in ritardo o non rispettate, applicazione Tari, scelte di Pgt: ci sono tante questioni nel ricco fascicolo di segnalazioni inviato al Prefetto dal gruppo di Forza Italia. Nei giorni scorsi, dalla Prefettura è arrivata una richiesta di chiarimenti alla giunta comunale e il gruppo d’opposizione rivendica l’intervento dell’ufficiale di Governo nei confronti dell’amministrazione. "Forza Italia Solaro è stata costretta a rivolgersi per l’ennesima volta al Prefetto, se nulla cambierà questo sarà il preludio a un’azione alla Procura della Repubblica", si legge nella nota diffusa dal partito d’opposizione.

In particolare le segnalazioni riguardano la gestione rifiuti e l’applicazione della Tari, la questione dei box abusivi di via Sant’Anna, le responsabilità sul ritardo nella realizzazione della rotonda di Corso Europa. Poi ancora presunte violazioni di materia di edilizia e di regolamento comunale per la consegna di documentazione e infine per la gestione dell’Albo Pretorio. Il fascicolo inviato alla Prefettura sarebbe composto da oltre venti pagine, con un elenco di vicende in cui, secondo il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Alfredo Puzzello, non sarebbero state rispettate leggi e regolamenti che riguardano l’attività amministrativa. "Dinanzi a una situazione di totale anarchia normativa, ci risulta che il Prefetto sia intervenuto con estrema urgenza una volta letto l’esposto di Forza Italia Solaro", prosegue la nota del gruppo d’opposizione che nei mesi scorsi ha presentato in consiglio comunale interrogazini relative alle questioni che adesso sono state sottoposte all’attenzione del Prefetto.

Sulla questione è intervenuto l’assessore alla Comunicazione, Christian Caronno: "Quando un consigliere comunale si rivolge al Prefetto, di norma questi chiede una replica all’amministrazione nel giro di pochi giorni. L’amministrazione sta producendo tutti i documenti necessari per rispondere puntualmente a quanto dichiarato dal consigliere Puzzello. Negli ultimi 5 anni Forza Italia si è rivolta al Prefetto già altre volte ma alle controdeduzioni del Comune non è mai seguito alcun provvedimento".

Gabriele Bassani