L’opera d’arte della parità La creatività degli studenti contro i “lavori da uomini“

di Barbara Calderola

Una mostra contro il pregiudizio per spingere le ragazze nel mondo della scienza, un miraggio ancora per tante. Firmata Fondazione Bracco, Politecnico di Milano e Fondazione dell’ateneo milanese con il contributo della Regione, l’esposizione è stata realizzata da 150 studenti del liceo artistico Nanni Valentini di Monza, dell’Einstein di Vimercate, del Viganò di Merate e dello Steiner di Milano. Un lavoro collettivo per “Mind the stem gap – together“ aperta fino al 29 ottobre al Centro diagnostico milanese: manifesti per superare la differenza di genere che ancora predomina la tecnologia, l’ingegneria, la matematica considerate a torto “cose da uomini“. Uno stereotipo duro a morire, ma il percorso portato avanti dai giovani artisti in classe dà una spallata alla vecchia mentalità.

Obiettivo del progetto "è avvicinare i ragazzi alla parità con immagini destinate al grande pubblico", spiegano gli organizzatori. Ne è uscita una galleria eclettica, colorata e provocatoria con interpretazioni originali e l’invito a tutti a ricordare che il “salto“ verso una società equa "è una responsabilità comune". Parte degli autori si è concentrata sui modi di dire e sui luoghi comuni che ricorrono fin dall’infanzia e che indirizzano scelte scolastiche, universitarie, professionali. Altri hanno puntato sui modelli di ruolo ritraendo donne, spesso pioniere, che hanno conquistato posti di primo piano in ambito scientifico. In altre opere vengono proposte buone pratiche per evitare la ghettizzazione involontaria, così radicata da essere accettate e invece deve essere scardinata. "Da una recente indagine di Terre des Hommes e OneDay Group che ha coinvolto oltre 2mila adolescenti dai 14 ai 26 anni emerge che oltre la metà del campione (53,96%) si sente limitata nelle decisioni sul futuro da retaggi discriminanti – dice Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco –. Per dare risposte concrete a questo problema abbiamo agito da una parte sulla formazione avviando percorsi didattici e dall’altra sensibilizzando i giovani, le loro famiglie e l’intera comunità attraverso il manifesto Mind the Stem Gap. La mostra esemplifica perfettamente i nostri principi". L’esposizione è nella sede Cdi di via Saint Bon, 20, a Milano. Orari: lunedì-venerdì 7-19 e sabato 7-18. Ingresso libero.