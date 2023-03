L’omicidio di San Rocco "Ergastolo a Gambino Ha consegnato l’amico nelle mani dei killer"

di Stefania Totaro "Ergastolo per l’omicidio di Cristian Sebastiano". A chiederlo ieri, dopo quattro ore di requisitoria al processo davanti la Corte di Assise di Monza, la pm Sara Mantovani. L’imputato di concorso in omicidio volontario premeditato e rapina aggravata è Giovanni Gambino, 44enne monzese vicino di casa e amico del 42enne ucciso il 29 novembre 2020 con una trentina di coltellate sotto i portici dei palazzi popolari del quartiere San Rocco a Monza da due baby killer, che poi gli hanno rapinato 5 grammi di cocaina e mille euro in contanti della pensione di invalidità perché lo sapevano che li avrebbe avuti in tasca. Contro Giovanni Gambino numerose voci riferite in un tam tam tra i ragazzi del quartiere, secondo cui sarebbe stato l’imputato a telefonare da una cabina telefonica a Cristian Sebastiano per farlo presentare all’appuntamento con i due minorenni per l’acquisto di cocaina. Ma in aula queste voci si sono trasformate in "non ricordo" o in "l’ho sentito soltanto dire" da tutti i ragazzini chiamati a testimoniare. "Cristian è stato ucciso e chi sapeva che sarebbe successo non ha fatto niente per evitarlo e non ha detto niente neanche dopo la morte – ha esordito la pm –. Quello...