Lombarda Petroli, l’ultima sentenza. Niente palazzi, ha vinto il verde. Ma serve una nuova motivazione

"La previsione dello standard pari al 55% avrebbe dovuto avere una motivazione più incisiva rispetto a quelle ricostruibili nel testo del Pgt". Ma "rimane salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi con adeguata motivazione". Con questa formula il Consiglio di Stato ha messo la parola fine al contenzioso giudiziario tra il Comune di Villasanta e il fallimento Lombarda Petroli in liquidazione, rappresentato dall’avvocato Umberto Grella, sulla illegittimità degli standard urbanistici per il futuro del terreno di 150mila metri quadrati della ex raffineria di Villasanta da cui, la notte del 22 febbraio 2010, vennero sversate quasi 3mila tonnellate di gasolio e oli combustibili, che dal fiume Lambro finirono fino al delta del Po. Una lunga guerra a colpi di carte bollate che vede, da un lato, l’Amministrazione comunale che con il Pgt del 2019 ha previsto nell’area la realizzazione di attività produttive e commerciali ma con la destinazione di 90mila metri quadrati a standard, ossia a usi collettivi come verde, ciclabili, parcheggi. E dall’altro, la curatela del fallimento della Lombarda Petroli che invece voleva aprire anche alla destinazione edilizia e anche che fosse ridotta la previsione di standard per rendere appetibile la vendita del terreno. Il Tar della Lombardia ha dato ragione al Comune per quel che riguarda la destinazione ad attività produttive e commerciali e ha invece accolto le richieste della Lombarda Petroli quanto alla riduzione degli standard. La questione era pure arrivata alla Corte Costituzionale. E ora il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dei giudici amministrativisti milanesi. L’appello proposto dal Comune di Villasanta riguardava la parte della sentenza del Tar "che ha annullato la delibera di approvazione del Pgt nella parte in cui avrebbe prescritto una cospicua dotazione di aree standard, pari al 55% della superficie complessiva, rispetto alla previsione di legge stabilita in non meno del 10% delle superfici destinate ad insediamenti industriali. Da ciò discenderebbe l’illegittimità della previsione del Pgt", scrive nella motivazione della sentenza che ha respinto l’appello, il Consiglio di Stato, secondo cui "di per sé la previsione della sovrabbondanza del fabbisogno degli standard non è illegittima, purché sia congruamente motivata".

Intanto, in vista della seconda conferenza sulla valutazione ambientale strategica che invita a presentare pareri sul Pgt in fase di revisione, la curatrice del fallimento di Lombarda Petroli, Elisabetta Brugnoni, ritiene "illogica" la proposta del Comune di un corridoio ecologico, un bosco che impedirebbe all’area di "collegarsi alla rete ferroviaria, amputandone la vocazione principale".