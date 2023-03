Lombarda Petroli: guerra di metri cubi fra Comune di Villasanta e curatore fallimentare

La Lombarda Petroli, ex raffineria e ferita aperta nel territorio di Villasanta

Villasanta - "È una questione di civiltà e di equilibrio evitare una deregulation che permette ai Comuni decisioni urbanistiche ad elastico e che può aprire anche ad appetiti illeciti". Lo ha sostenuto l’avvocato Umberto Grella, che ha rappresentato il fallimento Lombarda Petroli in liquidazione all’udienza che si è tenuta davanti alla Corte Costituzionale presieduta da Silvana Sciarra. La questione è quella del contenzioso con il Comune di Villasanta, su cui il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale sulla presunta illegittimità degli standard urbanistici la cui pronuncia potrebbe quindi diventare di interesse nazionale e riguardare i piani regolatori di tutta Italia. L'area in gioco Si tratta dell’ultimo tassello della lunga controversia che vede in gioco il futuro di un terreno di 150mila metri quadrati della ex raffineria di Villasanta da cui, la notte del 22 febbraio 2010, vennero sversate quasi 3mila tonnellate di gasolio e oli combustibili, che dal fiume Lambro finirono fino al delta del Po.Da un lato, l’Amministrazione comunale che con il Pgt del 2019 ha previsto nell’area la realizzazione di attività produttive e commerciali ma con la destinazione di 90mila metri quadrati a standard, ossia ad usi collettivi come verde, ciclabili, parcheggi. Dall’altro, la curatela...