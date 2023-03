Lo stadio chiude per lavori, la prima squadra trasloca a Verano

Tutte le partite casalinghe spostate a Verano, sino alla fine del campionato, per garantire la massima sicurezza ai propri tifosi e a quelli delle squadre ospiti, oltre che al personale delle società sportive. Questo in attesa che vengano realizzati dal Comune i lavori previsti sullo Stadio Luigino Brugola, chiesti dai vigili del fuoco e sollecitati da tempo. È la decisione presa dalla Pro Lissone Calcio, annunciata ufficialmente nelle ore scorse. La motivazione, "esigenze di sicurezza". Lo spostamento riguarda sia la prima squadra che la formazione juniores: per entrambe le gare interne, da qui a fine stagione, non si svolgeranno più nello storico “Palestra” ma su altri due campi, uno in città e uno dall’altra parte della Brianza. Gli juniores utilizzeranno l’impianto sportivo di via Beltrame, a Lissone, sempre di proprietà del municipio e già in dotazione alla Pro per le giovanili. La prima squadra invece andrà in trasferta a Verano, giocando nel centro sportivo di via Dante, a diversi chilometri da casa.

"In attesa di conoscere i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori a carico del Comune per la messa in sicurezza dell’intera struttura del centro sportivo di via Dante, come previsto e richiesto da tempo dal comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza - si legge nel comunicato con cui il direttivo della Pro Lissone ha reso nota la scelta ai suoi tifosi -, responsabilmente, per evitare potenziali pericoli alle persone, come società abbiamo deciso che fino alla conclusione della stagione la prima squadra giocherà le partite casalinghe al centro sportivo di via Dante a Verano e la squadra juniores al centro sportivo di via Beltrame a Lissone". L’auspicio della Pro è "di tornare presto a casa". Anche perché, nonostante l’invito della società ai tifosi biancoblù a continuare a seguire dal vivo la squadra e le partite, il trasloco a Verano provocherà non pochi disagi a chi volesse assistere alle gare della Pro Lissone.

Fabio Luongo