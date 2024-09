Lo sport si fa inclusivo. Sport4All Bears lancia un grande torneo di Baskin. Acinque è il primo sponsor

A.S.D. Sport4All annuncia la prima edizione del Acinque Baskin Cup promosso dal Gruppo Acinque. Obiettivo, diffondere la conoscenza e i principi solidali che sostengono questa disciplina sportiva nella quale tutti possono giocare insieme, normodotati e disabili. Il torneo di Baskin si svolgerà a Seveso, al Palafamila di via Antonio Gramsci 11, sabato 28 e domenica 29 a partire dalle 10. Scenderanno in campo 6 squadre provenienti da alcuni territori in cui opera Acinque (Como, Lecco, Monza, Sondrio e Varese): ASD Sport4All Bears di Lentate sul Seveso, ASD Sport4All Lions di Lentate sul Seveso, ASD Casatesport di Casatenovo, ASD Il Millepiedi di Varese, ASD Salus di Gerenzano, ASD Eureka Monza. Sarà una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione, dell’intrattenimento e dell’impegno sociale. "La vocazione della nostra azienda - ha spiegato l’amministratore delegato Stefano Cetti - è quella di proporci come volano di crescita sostenibile, interprete e punto di riferimento nel campo della transizione energetica, della tutela ambientale, della valorizzazione delle risorse. Come storica realtà territoriale del settore, abbiamo il dovere di contribuire a orientare i comportamenti individuali nei consumi di energia, incrementando la consapevolezza dell’impatto dei propri stili di vita e il senso di responsabilità nei confronti del prossimo".

"La sostenibilità praticata da Acinque va intesa nella sua accezione più ampia - ha continuato Cetti - economica, ambientale, sociale". Acinque ha deciso di affiancare l’associazione Sport4All nella divulgazione di una disciplina sportiva inclusiva quale il baskin, creando un evento specifico ricorrente. Questa è la prima edizione, ma ne seguiranno altre. "L’A.s.d. Sport4All nasce nell’estate del 2018 a Lentate Sul Seveso - racconta Luca Porta, presidente della Associazione - Si tratta di una associazione creata per offrire, ad atleti sia disabili che normodotati, l’accesso ad attività sportive inclusive. Dal 2012, anno nel quale si costituì il primo nucleo della squadra all’ interno di una società locale di basket, la rosa è cresciuta molto, arrivando ad annoverare più di 65 atleti, provenienti dalle province di Como, Varese, Milano e Monza Brianza. Quest’anno inizia la nuova stagione con la nuova squadra dei Dragons che farà parte della categoria Baskin Junior dai 9 ai 14 anni". "L’esperienza EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi) di questi anni dimostra che la pratica del Baskin - racconta Goffredo Iachetti, presidente di EISI - oltre a contribuire alla diffusione della cultura inclusiva e del rispetto nei confronti delle persone con disabilità, diventa anche una grande opportunità di orientamento alla pratica dello sport paralimpico".