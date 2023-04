Lo specialista del Money Transfer e il pusher, espulsione vicina

Uno riciclava il provento dello spaccio inviandolo all’estero con Money Transfer, l’altro aveva cocaina, eroina, hashish in quantità. Il Questore Marco Odorisio ha disposto l’accompagnamento al CPR di Gradisca d’Isonza e di Potenza di due cittadini marocchini resisi responsabili di numerosi reati. Il primo, nato nel 1992 e giunto in Italia da ragazzino, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per minore età, senza tuttavia rinnovarlo né avviare un percorso di integrazione. Denunciato e arrestato più volte per spaccio e furto, nel 2019 era finito nei guai per riciclaggio di denaro: faceva parte di un’organizzazione di spacciatori con il compito di trasferire i proventi illeciti in Spagna e Marocco attraverso Money Transfer. Il secondo marocchino, nato nel 1993, giunto clandestinamente in Italia, era stato trovato in possesso di oltre 4.000 euro, 78 dosi di cocaina, 5 di eroina, aveva preferito il carcere ai servizi sociali. Ora sarà espulso.

Da.Cr.