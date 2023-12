Lo shopping al computer. Le giornate di super offerte per trovare regali e addobbi

La Brianza va al risparmio anche per regali e addobbi. Lo rileva l’ultima indagine di FederConsumatori Monza e Brianza, secondo cui il prezzo medio è aumentato del 10,2% in un solo anno. A registrare i rincari più elevati sono gli addobbi natalizi (+19%) e i regali di ultima generazione (+14%). Anche se nonostante tutto, le famiglie non rinunceranno del tutto ai regali di Natale, specialmente quelli per i più piccoli. La spesa media a persona, tra chi effettuerà acquisti, sarà di 169 euro (dato pressoché invariato rispetto allo scorso anno). Circa il 68% di chi ha effettuato acquisti in occasione del Black Friday lo ha fatto anticipando lo shopping natalizio e approfittando degli sconti, specialmente per i regali più costosi. Canale preferenziale per acquistare i regali è l’e-commerce, privilegiato dal 72% degli acquirenti più giovani, seguito dai negozi della propria città. Ma nella maggior parte con una vocazione alla sostenibilità e all’utilità. Risultano molto gettonati i regali food: miele, vini, formaggi, prodotti tipici e creazioni culinarie home made (marmellate, biscotti, liquori aromatizzati, ecc.), ma anche corsi di cucina, percorsi degustazione e kit per cene all’altezza di ristoranti stellati. Questo tipo di doni conoscerà una crescita del 9% rispetto al 2022. Molto apprezzati anche i regali prodotti rispettando l’ambiente o realizzati con materiali riciclati. Per i prodotti alimentari della tavola di Natale, la variazione dal 2022 al 2023 oscilla dal 10 al 23%. Il cotechino precotto sale dagli 11,30 euro ai 12,78 (+13%), mentre lo zampone da 14,34 euro passa a 16.80 (+17%). Le lenticchie, considerate da sempre un cibo povero aumentano del 24%: una confezioneda un chilo passa da 7,74 euro a 9,61. Un chilo di formaggio Parmigiano di oltre 40 mesi - che già lo scorso anno costava 24,50 euro - sale a 27,20, con un rincaro dell’11%.

Anche il torrone è aumentato del 23%, perchè come spiegano i pasticceri brianzoli occorre una lavorazione complessa, molto diversa dagli altri dolci, tanto che in Brianza un solo artigiano se ne occupa. Sta di fatto che la confezione da 250 grammi costa in media 12,50 euro, cioè il 23% in più dell’anno scorso. Rincari che portano a FederConsumatori Monza e Brianza approdano molte persone che la scorsa estate hanno chiesto un prestito per prenotare le vacanze e adesso invece ne avrebbero bisogno per acquistare la spesa di Natale. I nonni aiutano i nipoti con qualche prestito a lunga scadenza e li consigliano, essendo più abituati delle giovani generazioni all’esperienza del risparmio.