Lo Juventus Club più antico fa festa nelle Groane

di Veronica Todaro

Una vita in bianconero. È quella dei soci dello Juventus Official Fan Club Groane che quest’anno compie 60 anni, una storia che porta il club ad essere il più longevo in Lombardia.

La nascita risale al 1963 nella sede di via Isonzo con l’elezione del primo Consiglio direttivo e la nomina di Umberto Agradi come presidente a sancire l’avvio della sezione di Bovisio Masciago del Club Bianconero della Brianza.

Nello stesso anno a Barlassina con l’elezione di Pietro Fusi viene costituito lo Juventus Club Barlassina. L’anno successivo nasce lo Juventus Club Garbagnate con presidente Roberto Garbagnati.

Nel 2005, a seguito della riforma del Centro coordinamento, i tre Club, che fino ad allora avevano agito in modo indipendente, sottoscrivono con atto notarile la costituzione dell’attuale club, il Jofc Groane.

Oggi i soci regolarmente iscritti al Centro coordinamento sono 292, 64 i fedelissimi con abbonamento allo stadio per seguire le partite di Campionato, a cui si uniscono decine di simpatizzanti. L’attuale Consiglio direttivo è composto dal presidente Roberto Brambilla, dal suo vice Gaetano Cavallet, Lino Simonetta, referente presso il CcJofc, insieme al segretario Roberto Colombo e ai consiglieri Cesare Bianchi, Attilio Colombo, Mario Chianese, Antonio Lazzati e Silvano Radice.

"In tutti questi anni - sottolinea il presidente Brambilla - sono state organizzate innumerevoli trasferte in Italia e in Europa che hanno visto la presenza di migliaia di persone".

Oltre al calcio però il club si è distinto per altre iniziative di carattere sociale, come la raccolta di contributi destinati all’Associazione genitori ragazzi disabili, alla sezione Aido, alla Cooperativa Oasi2 di Barlassina e la raccolta di materiale destinato ai bambini orfani di un villaggio Caritas Umbria in Kosovo grazie agli amici dello Jofc Nassirya.

Intanto sono in rampa di lancio tutte le iniziative per dare il via alla festa del sessantesimo.