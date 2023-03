"Lo amavo, mi ha massacrato" Aveva riaccolto il compagno ma lui era tornato a picchiarla

di Sonia Ronconi

Una 42enne innamorata è tornata con l’uomo che aveva denunciato ma per l’ennesima volta è stata massacrata di botte.

Brutta storia di violenza sulle donne, perdono immeritato e abusi dal cuore della Brianza.

La vittima è finita in ospedale con un trauma cranico e la frattura delle ossa nasali.

"Pensavo di provare ancora amore per lui" ha detto ai carabinieri della Compagnia di Seregno.

I fatti sono accaduti l’altra sera quando una donna ha composto il 112 per chiedere immediato soccorso. I militari agli ordini del colonnello Emanuele Amorosi sono saliti al terzo piano di un condominio e dopo avere suonato il campanello, è stata la stessa 42enne ad aprire la porta di casa.

La vittima aveva numerosi segni e il viso gonfio a causa delle percosse violente subìte. In particolare, il naso appariva tumefatto, con una vistosa ferita sanguinante. All’interno dell’appartamento, dentro una camera da letto, c’era il compagno, un uomo di 35 anni residente a Mariano Comense con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e falsità materiale nonché guida in stato di ebbrezza. La donna già in passato aveva avuto una relazione con l’uomo che poi era naufragata qando la violenza del compagno che l’avevano indotta a decidere di denunciarlo e ad allontanarlo dalla propria casa a Seregno. Dopo pochi mesi però, l’amore e le promesse dell’uomo che sarebbe cambiato l’avevanop indotta a cambiare idea. I due, si erano riavvicinati durante il periodo natalizio e la 42enne lo aveva ancora una volta accolto nella propria abitazione. Purtroppo però certi uomini non cambiano mai, infatti, dopo qualche settimana dalla ripresa della relazione il comportamento dell’uomo, anche a causa della continua assunzione di cocaina, era tornato come prima. E l’uomo era tornato a compiere atti sempre più violenti violenti, vessazioni fisiche e psicologiche. Un rapporto tossico, nel quale le umiliazioni, gli schiaffi e i pugni erano all’ordine del giorno. L’altra sera l’uomo infuriato ha colpito reiteratamente la donna con schiaffi e pugni procurandole numerose lesioni e in particolare un trauma cranico con frattura delle ossa nasali, così come poi diagnosticato dall’ospedale di Desio dove la 42enne è stata trasportata.

L’uomo invece, terminati gli accertamenti, è stato arrestato dai carabinieri di Seregno con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e trasferito al carcere di Monza.

È il terzo episodio nel giro di pochi giorni di violenza ai danni delle donne tra le pareti domestiche.