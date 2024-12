ll Parco Adda Nord si gioca la scommessa agroalimentare

La Signora dei grani antichi debutta al parco Adda Nord del nuovo presidente Giorgio Monti: Coldiretti e Confagricoltura nominano nel consiglio di gestione Maria Antonia Ceriani, già responsabile di Donne Impresa Milano, Lodi, Monza.

Sarà lei il cuore verde del polmone: "Collegheremo il filone agroalimentare alle politiche di rilancio turistico", spiega.

Un programma che guarda al futuro e al raccordo fra le due anime della riserva. Volto e nome di peso, nei suoi terreni a Truccazzano negli anni scorsi ha portato avanti il recupero dei grani antichi della tradizione abduana - Ardito, Gentilrosso, Mentana -, è in prima linea nella promozione dei prodotti locali e porta avanti in azienda attività parallele, dagli showcooking ai laboratori, agli incontri tematici ed eventi nel verde, nel nome del ritorno alla terra.

Un’esperienza che ha vissuto in prima persona nel 2015, quando, dopo anni di lavoro in azienda in cui si occupava di marketing, ha preso in mano le redini della tenuta di famiglia. "Una scelta che avevo nel dna – racconta – . Sono comunque cresciuta lì, e avevo appreso gli insegnamenti dei miei genitori. Portare avanti l’attività è stato naturale".

Ora l’approdo al Parco Adda Nord: "Sono onorata dell’incarico. Credo di avere qualche cosa da mettere in campo per la tutela, la salvaguardia ma anche la promozione del nostro patrimonio agricolo nei prossimi anni".

Non solo acqua e bellezze storiche rivierasche, dunque. L’attenzione alla salvaguardia dei campi e al potenziamento di politiche promozionali di prodotti tipici ed eccellenze sarà un filone d’azione importante. "Abbiamo delle idee su cui ci stiamo confrontando. Si pensa al Parco Adda Nord come solo ente fluviale, ma il territorio ha anche una importantissima presenza agricola".

Il sogno è quello del marchio Adda: "Magari è prematuro parlarne, ma sicuramente si lavorerà anche in quella direzione. E alla creazione di un segno identificativo riconoscibile. Abbiamo tante eccellenze, e tante varietà morte o dimenticate da riportare in vita. La mia esperienza con i grani della tradizione mi ha insegnato che si può: non è stato un fuoco di paglia, i prodotti funzionano".

Bar.Cal.