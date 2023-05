Monza, binari invasi: si blocca il traffico ferroviario. Il motivo? Una lite a pietrate

Monza – Lite tra stranieri sui binari: si blocca il traffico ferroviario. Uno dei protagonisti, straniero senza documenti, viene denunciato e portato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Macomer.

Il giovane bloccato

Si tratta di un tunisino 25enne, irregolare in Italia dal 2017 e con diversi precedenti penali per alcuni furti nei supermercati e per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Il giovane è stato fermato, in evidente stato di alterazione, nella serata di martedì 2 maggio verso le ore 21 dai poliziotti della squadra volante della Questura di Monza intervenuta alla stazione ferroviaria di Monza per un’aggressione nei confronti di un altro cittadino straniero.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato la vittima dell’aggressione che, ferito alla testa e sanguinante, ha indicato il tunisino come il proprio aggressore, sostenendo che lo avesse colpito al capo con alcune pietre raccolte dalla massicciata. Nella lite è stato coinvolto un altro cittadino straniero, che si è recato autonomamente in Pronto Soccorso per un trauma cranico.

Binari invasi

I litiganti, nella concitazione, hanno proseguito la colluttazione tanto da invadere i binari ferroviari, per cui il capostazione si vedeva costretto a fare arrestare la corsa del treno in arrivo, interrompendo il traffico ferroviario per circa 20 minuti. Il tunisino è stato denunciato per lesioni aggravate e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Qui il Questore di Monza e Brianza ne ha disposto il trasferimento con collocamento presso il centro di permanenza e rimpatrio di Macomer.

Raffica di accuse

Al Centro di permanenza e rimpatrio di Bari è finito invece un marocchino nato nel 1960 e giunto in Italia nel 1990, che aveva ottenuto un permesso di soggiorno a seguito di regolarizzazione, ma che non ha più rinnovato, essendo privo di un lavoro. L'uomo, negli anni, ha collezionato numerose condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, per un totale di 13 anni di reclusione e 45mila euro di multa ed è stato anche denunciato per falsità in scrittura privata, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falsificazione di monete, resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione.

Lo scorso febbraio è stato nuovamente arrestato dalla polizia di Stato di Monza mentre cedeva a un connazionale circa 5 grammi di cocaina e successivamente trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e 2mila euro in contanti; inoltre, la perquisizione estesa alla cantina dell’abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori 100 grammi circa di cocaina e 332 grammi circa di hashish. Il marocchino è stato giudicato socialmente pericoloso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, quindi per lui si prospetta l'espulsione.